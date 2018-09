Senaatscommissie steunt kandidatuur Kavanaugh

Na de bijzondere hoorzitting gisteren in de Amerikaanse Senaatscommissie Justitie, is er vandaag een eerste keer gestemd over de nominatie van kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh.

De Amerikaanse Senaatscommissie Justitie heeft met elf stemmen voor en tien tegen kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh bevestigd. Kavanaugh heeft daarmee de eerste horde overwonnen op weg naar de hoogste rechtbank van de VS.

De man ligt onder vuur voor beschuldigingen van aanranding en seksueel misbruik. Gisteren getuigde een emotionele Christine Blasey Ford, waarna een woedende Kavanaugh zich weerde als een duivel in een wijwatervat en alle beschuldigingen staalhard ontkende.

