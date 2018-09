Senaat beslist over benoeming Kavanaugh

Vandaag wordt beslist of kandidaat-rechter Brett Kavanaugh al dan niet in het Amerikaanse Hooggerechtshof mag zetelen. Daarover zullen de senatoren beslissen in een Senaatscommissie. De stemming zelf is al uitgesteld naar 19.30 uur. Volg de zitting hier live.

Gisteren werd Christine Blasey Ford urenlang gehoord in de Amerikaanse Senaat. De vrouw beschuldigt Kavanaugh van seksueel wangedrag in de jaren 80, maar in zijn eigen hoorzitting ontkende Kavanaugh de feiten.

De Republikeinse senator Jeff Flake uit Arizona, die lang getwijfeld heeft over zijn keuze, kondigde aan dan toch voor Kavanaugh te stemmen. “Toen mevrouw Fords beschuldigingen twee weken geleden naar boven kwamen, drong ik erop aan dat ze zou mogen getuigen voor de commissie. Gisteren hoorden wij haar meeslepende getuigenis, alsook een overtuigend antwoord van rechter Kavanaugh", zegt Flake. "Ik verliet de hoorzitting met evenveel twijfel als zekerheid.”

Op weg naar de Senaatscommissie werd Flake uitgescholden door een vrouw. "Waar bent u mee bezig, u heeft kinderen", roept ze. "Ik kan mij niet inbeelden dat er iemand in het Hooggerechtshof zetelt die een jong meisje aangerand heeft."

Enkele Democraten hebben de Senaat verlaten. Bovendien brachten twee onder hen, Cory Booker en Kamala Harris, uit protest geen stem uit. Ze uiten zo hun ongenoegen over de stemming voor Kavanaugh.

