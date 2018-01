Seksueel geweld in Berlijn ondanks veilige zone

In Berlijn zijn enkele gevallen gemeld van seksuele agressie tijdens de nieuwjaarsviering, ondanks het instellen van een veilige zone. Er werden enkele verdachten opgepakt. Dat meldt de politie van Berlijn op Twitter, zonder meer details te verschaffen.

Ook een politiewoordvoerder die door het Duitse persagentschap dpa werd gecontacteerd, zei niet over hoeveel gevallen het gaat.

Rode Kruis

In Berlijn werd voor het eerst een veiligheidszone voor vrouwen ingericht. In de zone, beheerd door vrijwilligers van het Rode Kruis, konden vrouwen terecht die mogelijk slachtoffer werden van seksueel geweld of zich onveilig voelden. Mannen waren er niet welkom.

Keulen

Twee jaar geleden werden tijdens nieuwjaarsvieringen in Keulen tientallen vrouwen het slachtoffer van seksuele agressie. Er werd toen met een beschuldigende vinger gewezen naar groepen migranten.

