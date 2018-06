"Seksslavinnen Boko Haram bevrijd"

De Nigeriaanse strijdkrachten hebben naar eigen zeggen 148 dorpsbewoners uit handen van de terreurorganisatie Boko Haram bevrijd. De extremisten hadden de bijna zestig vrouwen daar "seksueel mishandeld en als seksslavinnen misbruikt". Dat verklaarde het leger vandaag.

Onder de gisteren bevrijde bewoners van het afgelegen dorp Modu Kinetic in de noordoostelijke deelstaat Borno, bevonden zich ook twee zwangere meisjes. De 15 mannen, 58 vrouwen en 75 kinderen uit het dorp werden nu naar een opvangkamp voor binnenlandse vluchtelingen in het district Bama gebracht. Het was voorlopig niet mogelijk het nieuws van de strijdkrachten onafhankelijk te verifiëren.

Schoolmeisjes

De soennitische fundamentalisten van Boko Haram hebben bij aanslagen en aanvallen in het noordoosten van Nigeria en aangrenzende gebieden sinds 2009 minstens 20.000 mensen vermoord. Rond de 2,5 miljoen mensen zijn in de regio voor het geweld gevlucht. Volgens VN-cijfers zijn daar ongeveer 5 miljoen mensen op voedselhulp aangewezen.

Boko Haram zorgde in 2014 met de ontvoering van meer dan 200 schoolmeisjes uit het dorp Chibok wereldwijd voor afschuw.

Foto: archief