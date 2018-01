Seine 4 meter hoger dan normaal

De Seine heeft afgelopen nacht een piekniveau bereikt, op 5,84 meter, of meer dan vier meter hoger dan het normale waterpeil. De Seine doorkruist de Franse hoofdstad Parijs. Dat peil is heel wat minder dan het historische record uit 1910, toen de Seine 8,62 meter hoog stond.

Het water stond zondag tot aan de dij van het beroemde standbeeld van de Zoeaaf (Zouave) aan de pont de l'Alma. Zeven stations aan een van de belangrijkste lijnen, de RER C, blijven gesloten in de Franse hoofdstad. De toeristische boten mogen de rivier niet meer op. In de grotere omgeving van Parijs zijn ongeveer 1.500 mensen geëvacueerd uit hun woningen.

Volgens het stadsbestuur kan het waterpeil van de Seine "erg traag" dalen. Mogelijk duurt het nog weken vooraleer de situatie opnieuw normaal is.