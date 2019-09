Scoutsleider (22) uit De Haan overleden na val tijdens boottochtje in Bulgarije

Een 22-jarige scoutsleider uit De Haan is dinsdagmiddag om het leven gekomen in Varna, een kuststad aan de Bulgaarse Rivièra. Dat wordt bevestigd aan onze redactie door Buitenlandse Zaken.

Cyriel Put (22) was er volgens de eerste berichten samen met enkele vrienden een boottocht aan het maken, toen hij ten val kwam en in het water belandde. De jonge twintiger was scoutsleider bij Noordland in Bredene. Daar komt het nieuws hard aan en kwamen ze dinsdagavond samen om de dood van hun leider te verwerken. Voorlopig willen ze daar liever nog geen commentaar geven op het overlijden.