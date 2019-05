Scooterbatterijen van mindervalide 12 keer in beslag genomen

Twee jaar geleden werd de scooterbatterij van de mindervalide Stearn Hodge voor de eerste keer in beslag genomen op de luchthaven in Canada. Sindsdien bleef het niet bij dat ene incident en moest Hodge meermaals inventief zijn om zijn weg te vinden op de luchthaven of in zijn hotel.

Hodge heeft maar een arm en een been. Om zich te verplaatsten gebruikt hij een elektrische scooter die op batterijen werkt. Maar die batterijen werden twee jaar geleden in beslag genomen op de luchthaven van Calgary in Canada. Volgens de security vormden de lithiumbatterijen een risico en konden ze vuur vatten tijdens de vlucht.

Volgens internationale regelgeving mogen passagiers met een handicap nochtans batterijen voor medische toestellen bij zich hebben, zolang die in hun handbagage zitten. Toch werden de batterijen van Hodge in beslag genomen door United Airlines.

Omdat zijn scooter niet werkt zonder batterijen moest Hodge zich al kruipend voortbewegen in zijn hotelkamer. Een vernederende situatie volgens de man. “Het wijst je er nog maar eens op hoe belemmerd je bent. Het is moeilijk om die gedachte te vergeten”, zegt hij.

Meerdere incidenten

United Airlines en de security op de luchthaven boden hun verontschuldigingen aan, maar het bleef niet bij dat ene incident. Sindsdien werd Hodge nog meer dan twaalf keer staande gehouden tijdens veiligheidscontroles. Hodge wil met zijn verhaal de problematiek voor mensen met een handicap aantonen. Hij wil gehoord worden door de Canadese Commissie voor Mensenrechten en wil een schadevergoeding voor de pijn en discriminatie die hij ondervond.

De afgelopen jaren steeg het aantal klachten bij de Canadese vervoersmaatschappij, in verband met het comfort van mindervaliden, tot meer dan vijfhonderd per jaar.