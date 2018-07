Schwarzenegger haalt uit naar Trump

Ook Arnold Schwarzenegger, voormalig gouverneur van California voor de Republikeinen, heeft in een video op YouTube fors uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump. “U stond erbij als een slapjanus”, zei hij over Trumps persconferentie gisteren met diens Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin.

“U stond daar als een kleine slappe idioot, een klein jongetje”, zucht Schwarzenegger. “Ik vroeg me af: wanneer gaat hij hem een handtekening of een selfie vragen. U heeft op deze persconferentie letterlijk onze geheime diensten, ons justitiesysteem en het ergste van al, ons land in de uitverkoop gezet. U bent de president van de Verenigde Staten, u zou dit niet mogen doen.”

"Kracht van Reagan"

“Wat is er met jou aan de hand? Wat is er gebeurd met de sterke woorden en de kracht van Ronald Reagan, toen hij aan de Berlijnse Muur stond en zei: ′Meneer Gorbatsjov, sloop deze muur!′ Wat is er met dit alles gebeurd?”

Schwarzenegger besluit zijn boodschap met een hele diepe zucht.