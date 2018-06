Schutter valt redactie VS binnen: 5 doden

Bij een schietpartij op de redactie van ‘The Capital Gazette’ in het Amerikaanse Annapolis zijn zeker vijf doden gevallen en twee gewonden. De 38-jarige dader is intussen is een verdachte opgepakt, zegt de krant zelf. Het zou gaan om iemand die in 2012 zowel de krant als een columnist aankloeg voor laster.

De schutter drong vandaag binnen op de redactie ’The Capital Gazette in Annapolis en opende er het vuur. Daarbij vielen twee gewonden en kwamen vijf mensen om het leven. Het gaat om de 59-jarige redacteur Rob Hiaasen, 61-jarige commentator Gerald Fischman, de 56-jarige sportjournalist John McNamara, de 65-jarige lokale reporter Wendi Winters en de 34-jarige medewerkster op de salesafdeling Rebecca Smith.

Dader

De man die het vuur opende op de redactie van de Capital Gazette in Annapolis, in de Amerikaanse staat Maryland, wordt door de krant zelf geïdentificeerd als de 38-jarige Jarrod W. Ramos. De man was geen onbekende voor het medium: in 2012 kloeg hij de krant en een columnist aan voor laster.

Ramos kloeg de krant en columnist Eric Hartley aan omdat die laatste in juli 2011 over een rechtszaak tegen de dertiger wegens intimidatie had geschreven. De klacht werd zowel in eerste aanleg, als uiteindelijk ook in beroep eind 2015 afgewezen.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 juni 2018

"Hoorde schutter herladen"

Phil Davis, die als reporter zelf werkzaam is bij de Capital Gazette, schrijft op Twitter dat het om één schutter gaat die meerdere mensen op de redactie neerschoot. “De schutter schoot door de glazen deur naar het kantoor en opende het vuur op verscheidene medewerkers. Kan niet veel meer zeggen en wil niemand dood verklaren, maar het is erg”, aldus Davis. “Er is niks beangstigender dan horen hoe meerdere mensen neergeschoten worden, terwijl je onder je bureau zit en dan hoort hoe de schutter herlaadt.”

De twee gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis, bevestigde een woordvoerster van het hospitaal gisteren al aan CNN. De vijf overledenen hebben elk een portret gekregen op de website van de 'Capital Gazette'.