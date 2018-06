Schutter valt krantenredactie binnen in VS: 5 doden

Bij een schietpartij op de redactie van ‘The Capital Gazette’ in het Amerikaanse Annapolis zijn volgens de eerste berichten meerdere gewonden en doden gevallen. Intussen is een verdachte opgepakt, zo bevestigt de politie.

Een schutter drong vandaag binnen op de redactie van de Amerikaanse lokale krant ’The Capital Gazette in Annapolis, in de staat Maryland. Tijdens een gesprek met Fox News bevestigde de lokale sheriff Ron Bateman eerder dat er daarbij verschillende dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Bateman bevestigt ook dat er een verdachte werd gearresteerd.

De hulpdiensten zijn intussen massaal ter plaatse. Ze hebben de omgeving afgesloten en zijn volop bezig met de evacuatie van het gebouw waar de krantenredactie gelegen is. Een woordvoerder van de politie van Anne Arundel County bevestigt dat er gewonden zijn. Eens het gebouw helemaal geëvacueerd is, zal er meer informatie gegeven worden over de verdachte en de slachtoffers, luidt het.

Minstens twee gewonden werd overgebracht naar het ziekenhuis, bevestigt een woordvoerster van het hospitaal aan CNN.

"Hoorde schutter herladen"

Phil Davis, die als reporter zelf werkzaam is bij de Capital Gazette, schrijft op Twitter dat het om één schutter gaat die meerdere mensen op de redactie neerschoot. “De schutter schoot door de glazen deur naar het kantoor en opende het vuur op verscheidene medewerkers. Kan niet veel meer zeggen en wil niemand dood verklaren, maar het is erg”, aldus Davis. “Er is niks beangstigender dan horen hoe meerdere mensen neergeschoten worden, terwijl je onder je bureau zit en dan hoort hoe de schutter herlaadt.”

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 juni 2018

Een jongen die momenteel stage loopt bij de krant, tweette een uur geleden dat er een schutter op de redactie was binnengelopen. Aanvankelijk schreef hij ook dat de hoofdredacteur neergeschoten was, maar hij haalde die tweet nadien weer offline.

Capital Gazette Communications werd opgericht in 1727 en is één van de oudste uitgeverijen in de VS. Ze publiceert een dagelijkse krant, alsook een website en enkele andere, lokale kranten. De uitgeverij is eigendom van de Baltimore Sun Media Group. Op de website van de Capital Gazette staat dat er 55 personeelsleden bij de krant werkzaam zijn.

Fotograaf Joshua McKerrow, die voor de Capital Gazette werkt, deelt via Twitter mee dat hij op het ogenblik van de schietpartij niet in het gebouw was en dus veilig is. Hij tweette meerdere foto’s van de politie in de omgeving van het gebouw en geeft ook zes namen van medewerkers van de krant die in veiligheid zouden zijn, waaronder Phil Davis en Anthony Messenger.

De politie van New York besliste ondertussen uit voorzorg om de extra politiemensen in te zetten in de omgeving van mediabedrijven in new York. Het gaat momenteel louter om een voorzorgsmaatregel, “er is op dit ogenblik geen actieve bedreiging”, luidt het.