"Schutter gametoernooi kon niet tegen verlies"

De jongeman die gisteren twee gamers en zichzelf doodschoot op een gamingtoernooi in Florida, deed dat wellicht omdat hij niet tegen zijn verlies kon. Het drama gebeurde in een café in Jacksonville, waar spelers meededen aan een game over American Football, zoiets als de populaire FIFA-game bij ons. Maar toen hij een partij verloor, begon hij in het rond te schieten.

David Katz (24) is de schutter die gisteren begon in het rond te schieten in een gamerscafé in Jacksonville, Florida. Gamers uit heel Amerika spelen er een toernooi Madden 19, een beetje de tegenhanger van FIFA 19, genoemd naar een American Football-legende.

Schoten

Op het internet kan je de wedstrijden volgen. Even zie je twee spelers in de rechterbenedenhoek. En dan hoor je zeker tien schoten.

“Het waren er veel, het was als paf, paf, paf, alsof het niet stopte. Het was een automatisch wapen of zoiets”, getuigt Meri Mejia die in de ruimte aanwezig was.

Er vallen minstens twee doden en verschillende gewonden. “Er zijn drie mensen ter plaatse omgekomen”, verklaart Mike Williams, sheriff van Jacksonville. “Een van hen is de verdachte die zichzelf van het leven benomen heeft. Negen slachtoffers werden door de hulpdiensten naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht. “

Verloren partij

Als je de beelden goed herbekijkt, zie je heel even een rood puntje op de schouder van de rechterspeler. Waarschijnlijk van een laserpointer op het wapen van de dader, om beter te mikken. De speler rechts is een van de doden.

De dader, David Katz, zou gehandeld hebben uit wraak omdat hij een partij verloren had. Katz was vorig jaar lokaal kampioen in dit videospel, en een geduchte tegenstander.

De schutter kwam helemaal uit Baltimore, in Maryland, in het noordooosten. De politie voert nu een huiszoeking uit in zijn woning.