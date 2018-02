Schutter Florida bekent zijn daden

In de Verenigde Staten heeft de dader van de schietpartij in Florida zijn daden bekend. Dat zegt de Amerikaanse zender CNN op basis van de politie. De negentienjarige ex-leerling opende het vuur in een school en doodde daarbij zeventien mensen.

Volgens de politie gooide de negentienjarige Nicolas Cruz na de schietpartij zijn wapen en jas weg, en mengde hij zich tussen de doodsbange studenten die het op een lopen hadden gezet. Daarna bezocht hij nog twee fastfoodrestaurants. Twee uur later werd hij door de politie opgepakt.

Eerder vandaag raakte bekend dat de FBI een jaar geleden al een tip had ontvangen over hem. Hij had toen onder een Youtubefilmpje gereageerd dat hij een “professionele schoolschutter” zou worden. De vlogger die dat filmpje had gemaakt, heeft toen meteen contact opgenomen met de FBI, maar die kon naar eigen zeggen nooit de persoon achter het account achterhalen.

