Schutter Florida aangeklaagd voor 17-voudige moord

Nikolas Cruz (19), de schutter die zeventien mensen doodschoot in een middelbare school in Florida, is aangeklaagd voor zeventienvoudige moord. Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen.

Volgens de advocaat van Cruz is hij emotioneel gebroken en zal hij schuld bekennen als de doodstraf van tafel wordt geveegd. In dat geval zou hij levenslang krijgen als de openbare aanklager daarmee akkoord gaat. Die heeft voorlopig nog geen beslissing genomen.

Geen oogcontact

Cruz heeft de politie niet veel meer verteld dan dat hij op 14 februari binnenging in de Marjory Stoneman Douglas High School en dat hij daar met een AR-15-geweer in de klaslokalen begon te schieten. Hij schoot in tien minuten leerlingen en leraren neer, waarna hij onopgemerkt de school kon verlaten. Buiten werd hij opgepakt en al snel bekende hij dat hij de schutter was.

In de gevangenis wordt Cruz in isolement gehouden. Dat staat in de gevangenisverslagen die vrijgegeven zijn. Daarin wordt hij beschreven als iemand die meewerkt, maar alle oogcontact vermijdt. Vaak ligt hij er met een lege blik voor zich uit te staren. Hij vertoont volgens het gevangenispersoneel ook vreemd gedrag.

