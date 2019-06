Schutter doodt twaalf mensen in Virginia

Een man heeft gisteren zeker twaalf mensen gedood en verschillende anderen verwond tijdens een schietpartij in het Amerikaanse Virginia Beach, in het zuidoosten van Virginia. De schutter kwam zelf ook om, laat de politie weten.

Vrijdagnamiddag iets na 16 uur lokale tijd ging de schutter een overheidsgebouw, waar hij werkte, binnen en begon hij "onmiddellijk op de slachtoffers te schieten". Elf mensen kwamen om ter plekke om en een ander slachtoffer bezweek onderweg naar het ziekenhuis. Vier gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis, aldus de lokale politie.

Nadat hij begon te schieten, snelden vier politieagenten het gebouw binnen, waarop een vuurgevecht startte. Uiteindelijk kwam de dader zelf om het leven door politiekogels.

"Dit is de verschrikkelijkste dag in de geschiedenis van Virginia Beach", verklaarde burgemeester Bobby Dwyer. "De betrokkenen zijn onze vrienden, collega's en buren."

De identiteit van de dader is bekend bij de autoriteiten, maar zal niet bekendgemaakt worden voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en de families zijn ingelicht.

Volgens cijfers van de website Gun Violence Archive was dit de 150ste massaschietpartij dit jaar in de VS.