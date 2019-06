Schrijfster beschuldigt Trump van aanranding, president ontkent

In de Verenigde Staten heeft een schrijfster de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigd van verkrachting. Trump zou haar twee decennia geleden, ergens in 1995, seksueel hebben aangerand in een kleedkamer van een warenhuis in New York, zo zegt ze in een artikel dat vrijdag verscheen in New York Magazine.

Volgens E. Jean Carroll was ze Trump, toen een bekende vastgoedmakelaar, tegen het lijf gelopen in de winkelketen Bergdorf Goodman. Trump zou haar hebben herkend van haar job als columniste en haar om raad hebben gevraagd. Hij wilde namelijk lingerie kopen voor een vrouw. Eens in de kleedkamer zou hij gewelddadig zijn geworden, schrijft de nu 75-jarige vrouw, waarna ze haar relaas doet van de aanranding en de verkrachting. Carroll heeft naar eigen zeggen tot nu gezwegen over de feiten uit angst voor de publieke vernedering.

Het stuk in het blad is een fragment uit het nieuwe boek van Carroll. Daarin beschrijft ze onder andere zes incidenten tijdens haar leven waarbij ze door mannen werd aangevallen. Trump zelf verwerpt de beschuldiging. In een verklaring stelt dat hij dat hij Carroll nooit heeft ontmoet en dat haar boek "in de afdeling fictie moet worden verkocht".

De Amerikaanse president wordt nu al door meer dan tien vrouwen beschuldigd van seksuele aanranding. Hij blijft volhouden dat hij niets verkeerd heeft gedaan.