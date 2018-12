Schoten in centrum Straatsburg: sprake van verschillende gewonden

Er zijn schoten gehoord in het centrum van Straatsburg. De kerstmarkt werd ontruimd. Volgens de brandweer zijn er al zeker één dode en negen gewonden gevallen. De dader zou nog op de vlucht zijn. De ordediensten vragen aan de inwoners om binnen te blijven. Op sociale media wordt gemeld dat de binnenstad van de metropool in de Elzas compleet afgesloten is.

De kerstmarkt ligt in het historische centrum dat volledig omgeven is door water. Elke brug was sowieso afgezet met politiewagens. Bezoekers moesten hun tassen laten controleren. Enkel auto’s van bewoners mochten passeren, die werden zeer grondig gecontroleerd.

Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0 — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) 11 december 2018