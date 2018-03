Schoonzoon Trump opnieuw in opspraak

De krant New York Times (NYT) heeft uitgepakt met nieuwe beschuldigingen aan het adres van Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump. In de lente van vorig jaar zou de man van Ivanka in het Witte Huis afgevaardigden van financiële instellingen hebben ontvangen om niet veel later van diezelfde instellingen voor miljoenen dollars aan leningen te hebben ontvangen.

Kushner zou onder anderen Joshua Harris hebben ontvangen, de chef van financieel investeringsbedrijf Apollo. Harris moet de Amerikaanse regering met raad bijstaan inzake financiering van infrastructuur. In november, aldus nog de Times, ontving Kushner van Apollo een krediet van 184 miljoen dollar.

Ook met de ceo van de Citigroup, Michael Corbat, had Kushner een ontmoeting, weet de krant. In maart vorig jaar ontving de schoonzoon van Trumo van Citigroup een krediet van 325 miljoen dollar.

De advocaat van Kushner stelt dat zijn cliënt "geen voordelen" heeft aangenomen. De twee financiële instellingen stellen dat hun zakelijke verhoudingen met Kushner niet zijn beïnvloed door diens rol in het Witte Huis.