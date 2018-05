Schoonzoon Trump kan weer aan top secret info

Jared Kushner, de 37-jarige schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft een permanente, volwaardige veiligheidsmachtiging gekregen. Dat schrijven Amerikaanse media. De machtiging was sinds eind februari ingeperkt.

Een jaar lang werkte Kushner, een belangrijke raadgever van Trump die onder meer belast is met het vredesproces tussen de Palestijnen en Israël, met een voorlopige veiligheidsmachtiging, in afwachting van de conclusies van een achtergrondonderzoek van de FBI.

Dat bleef echter aanslepen, waardoor Kushner in februari van dit jaar zijn veiligheidsmachtiging ingeperkt zag van ‘uiterst geheim’ (top secret) tot ‘geheim’ (secret). Nu is de FBI dus rond met het achtergrondonderzoek naar Kushner en beschikt de schoonzoon van Trump opnieuw over een volwaardige en permanente veiligheidsmachtiging.

Russische inmenging

Critici linkten de aanslepende FBI-controle aan het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, geleid door speciaal aanklager Robert Mueller. Het team van Mueller ondervroeg Kushner al twee keer, in oktober en april.

Het Witte Huis ontkent echter een verband en zegt dat administratieve vertragingen samen met de ingewikkelde financiële voorgeschiedenis van Kushner, die veel buitenlandse contacten heeft, het proces vertraagden.

Ambassadeur

Kushner kwam eind vorig jaar in opspraak omdat hij Michael Flynn, de voormalige veiligheidsadviseur van president Trump, de opdracht zou gegeven hebben om te spreken met de Russische ambassadeur.

