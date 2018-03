Schoonvader Pippa Middleton beschuldigd van verkrachting

De schoonvader van Pippa Middleton - de zus van Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William - is in Frankrijk in verdenking gesteld van de verkrachting van een minderjarige. Dat meldden gerechtelijke bronnen. De feiten zouden zich eind jaren 90 hebben afgespeeld.

De 74-jarige David Matthews werd door de politie in Parijs ondervraagd door de Brigade de protection des mineurs. Volgens de Britse krant The Telegraph werd hij op 27 maart in voorlopige hechtenis genomen. Ondertussen werd hij vrijgelaten onder gerechtelijke controle. Hij mag Frankrijk wel verlaten.

Matthews wordt "verkrachting van een minderjarige door een persoon die gezag heeft over het slachtoffer" ten laste gelegd. De feiten zouden dateren van 1998-1999, maar pas in 2017 werd een klacht ingediend tegen de Brit. Zelf ontkent hij. "David Matthews ontkent categorisch de beschuldiging en betwist ondubbelzinnig de onware en lasterlijke beschuldiging", zegt een woordvoerder.

De voormalige racepiloot kocht in 1995 het luxeresort Eden Rock op het Caraïbische eiland Saint-Barthélemy, een Frans overzees gebied. Het resort is erg populair bij beroemdheden. Matthews' zoon James, een succesvolle hedgefondsmanager, trouwde in mei 2017 met Pippa Middleton.