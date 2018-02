Schoondochter Trump kreeg poederbrief: vals alarm

Vanessa Trump, de schoondochter van de Amerikaanse president Donald Trump, is naar een ziekenhuis in New York gebracht nadat ze in contact was gekomen met een onbekend wit poeder. Dat zat in een brief die ze vanmorgen ontving in haar woning in New York. Het is nog niet bekend om welk poeder het gaat, maar de politie liet wel weten dat het ongevaarlijk was.

De brief was geadresseerd aan Vanessa's echtgenoot Donald Trump Jr, de oudste zoon van de president, zo laat Carlos Nieves van de New Yorkse politie weten. Vanessa werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze zich misselijk voelde. Naast Vanessa Trump werden nog twee anderen, onder wie Vanessa's moeder, naar het ziekenhuis gebracht.

De politie van New York laat nu weten dat het poeder ongevaarlijk was.

Trump Jr. krijgt bewaking van de geheime dienst. In september schortte hij die even op omdat hij meer privacy wilde, maar een week later stonden de bewakingsagenten alweer op post.