Schoolmeisjes gered na aanval Boko Haram

Soldaten hebben verschillende schoolmeisjes kunnen redden na een aanval van de terreurbeweging Boko Haram op een school in het noordoosten van Nigeria. Tussen vijftig en honderd meisjes waren na die aanval vermist.

De aanval vond afgelopen maandag plaats op een school in het dropje Dapchi. Nadien waren tientallen schoolmeisjes vermist. Toen was nog onduidelijk of ze weggevlucht waren om zich in veiligheid te brengen, of dat ze effectief ontvoerd waren door de terreurbeweging. Enkele ouders vertelden aan de BBC dat ze meisjes weggevoerd zagen worden in trucks. Ook over het concrete aantal meisjes is nog veel onduidelijkheid.

Reddingsoperatie

Verschillende meisjes werden nu gered. Dat berichten media die de lokale autoriteiten citeren. Ze werden aangetroffen aan de grens tussen de staten Borno en Yobe.

De overheid van Yobe zegt dat de meisjes “gered werden van de terroristen die hen ontvoerd hebben” en dat ze nu in veiligheid zijn. Het precieze aantal geredde meisjes en de omstandigheden waarin ze gered werden, is niet bekend. Ook over hun toestand is voorlopig niets geweten.

Aanval in 2014

De aanval doet denken aan de ontvoering van meer dan 270 Nigeriaanse meisjes in 2014 in de plaats Chibok. Boko Haram ontvoert meisjes en vrouwen om ze als seksslavinnen te gebruiken of ze te dwingen tot huwelijken of zelfmoordaanslagen.

