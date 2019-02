De foto waarop ze samen met twee vriendinnen te zien is op de luchthaven van Gatwick terwijl ze naar Syrië vertrekt, ging in 2015 de wereld rond. Vier jaar later wankelt het laatste bolwerk van terreurgroep IS en wil de Britse tiener Shamima Begum (19) terugkeren naar huis.

Voor het kind in haar buik. Spijt heeft ze evenwel niet.