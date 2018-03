Op de terugweg van een uitstapje naar Disney World in Florida is een bus met Amerikaanse scholieren in een vijftien meter diepe kloof gestort. Bij het ongeval kwam, aldus sheriff Hoss Mack van Loxley (Alabama), de chauffeur om.

Van de 42 gewonden zouden er verscheidene erg aan toe zijn. De scholieren waren op weg naar hun thuishaven in Texas.