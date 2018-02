Schoolbewaker greep niet in bij schietpartij Florida

Een gewapende bewaker aan de school in het Amerikaanse Parkland, waar vorige week zeventien mensen doodgeschoten werden, heeft niet ingegrepen tijdens de schietpartij. Dat zegt de lokale sheriff.

Op het moment van de schietpartij was er volgens de politie een gewapende bewaker aanwezig op het schooldomein. Hij kwam aan op de school negentig seconden nadat de schietpartij was begonnen. Dat blijkt uit bewakingsbeelden.

Vier minuten

Daarop is te zien hoe de bewaker ongeveer vier minuten buiten bleef staan terwijl binnen de eerste schoten werden gelost. De schietpartij duurde in totaal zes minuten. “Hij had naar binnen moeten gaan en de dader moeten vermoorden”, zegt sheriff Scott Israel.

“Ik ben hier echt ziek van. Ouders zijn hun kinderen kwijt, ik ben naar hun begrafenissen geweest. Hier zijn geen woorden voor”, reageerde de sheriff op een persconferentie. De bewaker zelf heeft intussen nog niet gereageerd op de feiten, maar heeft wel al zijn ontslag ingediend. Er loopt nog een onderzoek naar de feiten.

Van school gestuurd

Vorige week woensdag schoot oud-leerling Nikolas Cruz (19) zeventien mensen dood op Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Hij opende het vuur met een AR-15, een halfautomatisch wapen, nadat hij het brandalarm had laten afgaan. Hij werd van school gestuurd "om disciplinaire redenen", zei de sheriff toen.

