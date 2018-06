School geeft kogelvrij schild als afstudeercadeau

In een Amerikaanse lagere school krijgen leerlingen kogelvrije schilden cadeau als ze naar het middelbaar onderwijs trekken. Meestal krijgen kinderen kleine cadeaus, zoals een pen of een presse-papier. Een katholieke school in het Amerikaanse Chadds Ford, Pennsylvania vond een kogelvrij schild echter een beter cadeau.

Het kogelvrije schild is zo’n 25 centimeter lang en 30 centimeter breed, weegt ongeveer een halve kilo en past perfect in de meeste rugzakken. Zo kan het schild studenten beschermen in het geval van schietpartijen, klinkt het. Volgens de producent is de plaat bestand tegen schoten van een handpistool en jachtgeweer, maar beschermt het ook tegen messteken of projectielen.

Volgens Fox29 reageerden de leerlingen eerder onwennig op het geschenk. “Ik dacht nooit dat ik dit nodig ging hebben”, vertelde een student aan het nieuwsstation. Op camerabeelden is te zien hoe de cadeaus bijna plechtig werd rondgedeeld.

“We doen alles om onze kinderen en ons personeel te beschermen” aldus directrice Barbara Rossini. Zij stapte naar een lokale producent om de kogelvrije schilden aan te kopen. “Het is triestig dat de tijden vragen om zo’n product, maar we hebben voldaan aan de vraag”, reageerde de CEO van het bedrijf.

Schietpartijen

Het is niet de eerste Amerikaanse school die, in de nasleep van verschillende schietpartijen op scholen, maatregelen neemt tegen wapengeweld. De school in Parkland, Florida waar in februari zeventien studenten werden doodgeschoten, verplicht de studenten nu om transparante rugzakken te dragen. In de staat van Louisiana gaf de gouverneur op zijn beurt groen licht voor het dragen van kogelvrije rugzakken op school.