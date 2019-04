Schol! Poetin en Kim Jong-un heffen het glas

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft naar eigen zeggen een "zeer substantieel" onderhoud gehad met de Russische president Vladimir Poetin in Vladivostok. Het was de eerste keer dat ze elkaar persoonlijk ontmoetten. Na hun ontmoeting klonken beide leiders op een goede afloop.

De Noord-Koreaanse leider kwam woensdag aan in Vladivostok, met een gepantserde speciale trein. Na de officiële ceremonie donderdagmiddag om 13 uur lokale tijd, spreken Poetin en Kim Jong-un elkaar onder vier ogen. Daarna volgen gesprekken in een uitgebreider format. Er wordt geen gezamenlijke verklaring verwacht na afloop van de top.

Poetin zei bij aanvang dat hij blij was Kim te zien. De Russische president voegde eraan toe dat hij hoopte het geschil tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, over het kernwapenprogramma van Pyongyang, kan helpen beëindigen. "We begroeten uw inspanningen voor de ontwikkeling van een inter-Koreaanse dialoog en de normalisatie van de betrekkingen tussen Noord-Korea en de VS."

De belangrijkste thema's van de top waren de oplossing voor de nucleaire kwestie op het Koreaanse schiereiland, de bilaterale betrekkingen zoals de politieke, economische, culturele en humanitaire banden.

De ontmoeting tussen Kim en Poetin komt er nadat een tweede top tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump, in februari in Hanoi, op een mislukking was uitgedraaid. Washington wil dat Pyongyang zijn kernwapenprogramma opgeeft, terwijl Pyongyang wil dat de economische sancties worden opgeheven.

Na de ontmoeting met Poetin reist Kim af naar Peking, voor de tweede editie van een groots handelsforum.