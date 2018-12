De tsunami in Indonesië heeft het leven geëist aan zeker 222 mensen. Op sociale media duiken verschillende video's op van de enorme vloedgolf. Een van de video’s toont de muziekband Seventeen die in de buitenlucht optreedt wanneer het podium door de vloedgolf wordt weggespoeld. De bassist heeft het niet overleefd, laat de band in een verklaring weten. Volgens Indonesische media zijn andere bandleden nog vermist.

Beeld: @ibsen.banten