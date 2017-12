Schip botst tegen brug: 27 gewonden

Op de Rijn in het Duitse Duisburg is gisterenavond een hotelschip tegen een brugpijler van een autosnelweg gebotst. Daarbij raakten 27 personen gewond, waarvan er vier met zwaardere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht werden. Zij konden het ziekenhuis deze ochtend opnieuw verlaten.

Het schip botste rond 20.45 uur op een pijler van een brug van de autosnelweg A42. Er bevonden zich op dat moment 129 personen aan boord van de Swiss Crystal: 26 bemanningsleden en 103 passagiers. De meesten zijn afkomstig uit Benelux-landen, volgens de informatie van het Duitse nieuwsagentschap dpa.

Een tweede passagiersschip schoot de gehavende Swiss Crystal te hulp en nam de opvarenden aan boord. De betrokken passagiers konden hun reis voortzetten met het vervangschip. Wie wou, kon ook overnachten in een hotel of kreeg transport naar huis.

Het schip voer in de richting van Nederland. Een woordvoerster van de Zwitserse rederij Scylla kon deze ochtend nog niets over het ongeval kwijt. Ook over de route van het schip gaf de rederij geen informatie.

Brug onderzoeken

Het schip raakte beschadigd bij de botsing aan de voorsteven en ook de snelweg werd onderbroken tussen Kamp-Lintfort en Duisburg-Noord. Het is onwaarschijnlijk dat de autosnelweg vandaag alweer in gebruik zal worden genomen. Eerst moet de brug onderzocht worden.

"Hoe de schade zich ontwikkelt, kan je natuurlijk best in klaarlichte dag zien", zegt een woordvoerder.

