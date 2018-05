Schietpartijen schrikken 2 scholen in VS op

Er zijn berichten over een schietpartij op twee scholen in de Amerikaanse staat Californië. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Één verdachte zou opgepakt zijn. Volgens lokale media gaat het om een 14-jarige jongen.

Eerst waren er berichten over een gewapende man en een mogelijke schietpartij aan de Highland High School in Palmdale. Een half uur voor de school begon, zou hij geschoten hebben.

Één gewonde

Bij de schietpartij is één iemand gewond geraakt. Over zijn of haar toestand is voorlopig niets geweten.

Ook zijn er berichten dat er "meerdere schoten" zijn gehoord op een nog geen tien kilometer verder gelegen andere school, de Manzanita Elementary School. Of er een verband is tussen beide is onduidelijk, aldus zender NBC.

High School Shooting

Het zouden de zoveelste ‘High School Shootings’ zijn in de Verenigde Staten. Eind maart kwamen nog honderdduizenden jongeren op straat in een mars tegen wapengeweld, na een schietpartij op een school in Florida. Op Valentijnsdag doodde een negentienjarige ex-leerling veertien jongeren en drie volwassenen.

