Schietpartij Zweden: 5 gewonden

Bij een schietpartij in de Zweedse stad Malmö zijn vijf gewonden gevallen. Dat meldt de Zweedse politie. Hoe erg die gewonden eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. De politie voegde er nog aan toe dat er geen reden is voor onrust. Er is nog geen duidelijkheid over een motief voor de schietpartij.

"De omgeving is afgesloten", aldus een politiewoordvoerder. "We zijn bezig met ondervragingen, en we zullen de gewonden ook ondervragen als ze willen of kunnen spreken."

Getuigen meldden aan de krant Aftonbladet dat ze omstreeks 18.15 uur vijftien tot twintig schoten hoorden. De feiten deden zich voor vlak bij een politiecommissariaat, en agenten waren onmiddellijk ter plaatse.