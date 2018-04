Schietpartij YouTube: vrouwelijke schutter is dood

De dader van de schietpartij in het YouTube-hoofdkwartier in San Bruno, in de Amerikaanse staat Californië, was een vrouw. Ze werd dood aangetroffen met een "zichzelf toegebrachte schotwonde". Dat zegt het hoofd van de politie van San Bruno, Ed Barberini. Vier gewonden worden op dit moment verzorgd in het ziekenhuis, van wie één zwaargewond is en één in kritieke toestand verkeert. Het gebouw wordt op dit moment nog verder uitgekamd.

Een medewerker van YouTube laat op Twitter weten dat hij schoten hoorde. Volgens Amerikaanse bronnen kwamen er bij hulpdiensten verschillende oproepen binnen over een actieve schutter. De politie vraagt mensen om de omgeving te vermijden.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 april 2018

Vrouwelijke schutter dood

De vrouwelijke schutter is volgens de politie overleden. Zij zou zichzelf om het leven hebben gebracht. Vlak voordien verwondde ze nog vier andere personen, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een persoon zou in kritieke toestand verkeren. Verdere details over hun toestand geeft de politie op dit moment niet.

Over het motief van de schutter is nog niets duidelijk. Volgens ooggetuigen is de schietpartij begonnen in een café op het bedrijfsterrein, waar op dat moment een evenement aan de gang was.

Trump betuigt medeleven

Amerikaans president Donald Trump heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de familie en vrienden van de slachtoffers. "Ik bedank onze agenten die momenteel ter plaatse zijn", voegde Trump er ook nog aan toe.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

Op beelden is te zien hoe de politie massaal is uitgerukt. Medewerkers van YouTube komen met hun handen omhoog uit het gebouw gelopen. Er werken ruim 1.700 mensen in het hoofdkwartier van YouTube.

Google, het moederbedrijf achter YouTube, heeft op Twitter gereageerd op de schietpartij. "We hebben op dit moment contact met de autoriteiten en geven pas nadien bijkomende informatie", klinkt het.