Schietpartij op school in Texas: zeker 8 doden

In een Amerikaanse middelbare school in Santa Fe, op zestig kilometer van Houston in de staat Texas, zijn acht tot tien doden gevallen bij een schietpartij, voornamelijk studenten. De lokale sheriff bevestigt dat de schutter is opgepakt, alsook een tweede betrokkene die momenteel wordt ondervraagd. In de school werden intussen mogelijk explosieven gevonden, ook twee huizen in de buurt worden door ontmijningsdiensten gesweept.

Volgens een ooggetuige viel een gewapende student een klaslokaal binnen en begon hij onmiddellijk te schieten met een soort shotgun. Minstens drie mensen, twee volwassenen en één jongere, werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

(Lees verder onder de tweet)

A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70 — Brian Ries (@moneyries) 18 mei 2018

Sheriff Ed Gonzalez bevestigde in een statement dat er acht tot tien doden vielen bij de schietpartij, alsook verschillende gewonden. De schutter is volgens de sheriff opgepakt, het gaat om een student van de school. Bij de schietpartij raakte ook een agent gewond. Het gaat om een oud-agent, die werkt als bewaker in de school. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hij gewond is.

(Lees verder onder de tweet)

One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 18, 2018

Explosieven gevonden

Er kwam een evacuatie op gang, waarbij de studenten zijn naar buiten werden gestuurd en hun rugzakken op het grasveld moesten leegmaken. Er zijn intussen ook mogelijke explosieven ontdekt in de school, het lijkt er dan ook op dat het om een goed geplande actie gaat. De politie en de school roepen buurtbewoners op om voorzichtig te zijn, het onderzoek wordt nu breder gevoerd dan enkel in en rond de schoolcampus.

#UPDATE There have been explosive devices found in the high school and surrounding areas adjacent to the high school. Because of the threat of explosive items, community members should be on the look-out for suspicious packages and anything that looks out of place. — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) 18 mei 2018

#UPDATE Possible explosive devices have been located at the school and off campus. Law enforcement is in the process of rendering them safe. School has been evacuated. Call 911 if you see any suspicious item. #HouNews #SantaFeISD — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) 18 mei 2018

Ook twee huizen dichtbij de school worden op dit moment volledig ontruimd. Er zijn aanwijzingen dat er in of rond de huizen explosieven aanwezig zouden zijn. De ontmijningsdiensten zijn alvast ter plaatse. Het is nog niet helemaal duidelijk of er een link is tussen de ontruimingen en de schietpartij maar volgens lokale media zouden de betrokken huizen behoren aan familieleden van de schutter.

Het is de derde schietpartij op een school in de VS in een week tijd, en de 22ste dit jaar, wat het gemiddelde op 1 per week brengt.

Trump reageert Enkele Democratische gouverneurs, waaronder Andrew Cuomo van New York, hebben een open brief geschreven aan president Trump waarin ze vragen om eindelijk iets te doen. Trump reageerde dat er iets moet gebeuren want "dat het nu al te lang aan de gang is en moet stoppen."