Schietpartij op school in Maryland: schutter overleden

Aan een middelbare school in de Amerikaanse staat Maryland heeft zich een schietpartij voorgedaan. Dat meldt Fox News en wordt door de plaatselijke sheriff bevestigd. Er vielen twee gewonden, de schutter is een leerling van de school. Hij overleed zopas aan zijn verwondingen.

De Great Mills High School in de county St. Mary's is onder "lockdown" geplaatst. De plaatselijke politie zegt de zaak onder controle te hebben. De sheriff meldt dat er drie gewonden zijn, waaronder ook de schutter. De drie gewonden zijn er erg aan toe. Volgens eerste berichten ziet het er naar uit dat een aanwezige agent kon voorkomen dat de gewondentol hoger lag.

De schutter vuurde, meteen na zijn aankomst op de school, op een meisje, en daarna op een jongen. De drie gewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. de schutter bezweek inmiddels aan zijn verwondingen.

Politie ter plaatse

Een scholier vertelde aan nieuwszender CNN dat de schoten kort na het begin van de lessen vielen. "Nu gaat de politie van klaslokaal naar klaslokaal, en straks worden we naar buiten geëscorteerd."

De school telt zowat 1.600 leerlingen tussen 14 en 18 jaar oud. Great Mills ligt op zowat anderhalf uur autorijden ten zuidoosten van de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Steun uit Florida

Op 14 februari doodde een 19-jarige schutter 17 mensen in Florida. "We zijn er voor jullie, studenten van Great Mills, samen kunnen we vermijden dat dat niet meer gebeurt", aldus Emma Gonzalez, een van de leiders van het scholierenprotest na de schietpartij in Florida.

Op 24 maart is er een betoging in Washington voorzien, voor een betere wapenwetgeving.