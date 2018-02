Schietpartij NSA: geen terrorisme

Aan het hoofdkwartier van de Amerikaanse inlichtingendienst in Fort Meade in de staat Maryland is het deze morgen om 07.00 uur lokale tijd (13.00 uur Belgische tijd) tot een vuurgevecht gekomen toen een terreinwagen de ingang wilde forceren. De federale politiedienst FBI verklaarde later op de dag dat de zaak niets met terrorisme heeft te maken. Drie personen die in de wagen zaten, werden gearresteerd.

Een van de inzittenden plus een NSA-agent en een burger werden overgebracht naar het ziekenhuis, aldus FBI-agent Gordon Johnson. Het NSA-complex ligt op een half uur rijden van Washington.

In een verklaring deelde de NSA mee dat de situatie onder controle was en het incident onderzocht wordt. Later zei de NSA dat volgens de eerste vaststellingen niemand die naar het ziekenhuis was gebracht schotwonden had opgelopen. Televisiebeelden vanuit een helikopter toonden een zwarte terreinwagen, die dichtbij een betonnen afsluiting met een bord van de NSA stond.

Kogelinslagen

De autovoorruit had kogelinslagen, verschillende airbags waren opengesprongen, rondom het voertuig lagen objecten. De beelden tonen ook een geboeide persoon die door agenten omringd op de grond zat. President Donald Trump werd volgens het Witte Huis van het incident op de hoogte gehouden. De NSA is de grootste buitenlandse inlichtingendienst van de VS.