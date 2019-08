Bij een schietpartij in Noorwegen is één gewonde gevallen. Dat meldt de politie van de Noorse hoofdstad Oslo op Twitter. De dader van de schietpartij is gearresteerd.

In de al-Noor-moskee in de Noorse gemeente Baerum heeft een man deze namiddag het vuur geopend. Eén persoon werd daarbij neergeschoten. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

De dader van de schietpartij kon wel worden opgepakt. Het zou gaan om een jonge blanke man. De politie is ter plaatse.