Schietpartij in Florida: zeker 1 gewonde

In Panama City, in de Amerikaanse staat Florida, heeft zich een schietpartij voorgedaan. Dat hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. Er viel één gewonde, de gebeurtenissen worden gelinkt aan een verdacht overlijden een eindje verderop.

Er zijn "talrijke" schoten gehoord, massaal ingezette agenten omsingelen een bank en een flatgebouw. Daar zou een verdachte, die de politie had beschoten, zichzelf hebben gebarricadeerd.

Minstens één burger is gewond geraakt en naar een ziekenhuis overgebracht.

Verdacht overlijden

Het hele gebeuren heeft te maken met een verdacht overlijden in Santa Rosa Beach, een beetje verderop. Meer details daarover zijn er niet, maar de lokale sheriff bevestigt via Twitter dat er een link is tussen beide incidenten.

Nabijgelegen scholen zijn geëvacueerd. Op sociale media circuleren beelden van hulpdiensten die zich in de buurt ophouden.

UPDATE: Victim in shooting death on White Heron Drive is identified as Clinton Street, 30. Situation in Bay County is still active. Incidents are confirmed as related. @weartv @WJHG_TV @WMBBTV @nwfdailynews @The_News_Herald @WZEPAM1460 pic.twitter.com/YYA1ME1d0g — Walton Co. Sheriff (@WCSOFL) 22 mei 2018