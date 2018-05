Schietpartij Florida: 1 gewonde, schutter dood teruggevonden

In Panama City, in de Amerikaanse staat Florida, vond gisteren een schietpartij plaats. Daarbij viel één lichtgewonde. De gebeurtenissen worden gelinkt aan een verdacht overlijden een eindje verderop.

Op videobeelden is te zien hoe mensen zich achter een auto verschansen. De politie probeert, langs het appartement van een vrouw, dichterbij de schutter te raken. De lichtgewonde werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar is niet in levensgevaar.

Verdacht overlijden

De schutter is de 49-jarige Kevin Holroyd. Die werd gezocht voor een verdacht overlijden dinsdagochtend in Santa Rosa Beach. Toen de agenten zijn woning binnen wouden gaan, opende hij het vuur. Holroyd werd dood aangetroffen in een appartement, waar hij de gaskraan had opengedraaid.