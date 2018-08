Schietpartij in Canadese Fredericton: 4 doden, waaronder twee agenten

Na de schietpartij met vier doden in het Canadese Fredericton is een verdachte opgepakt. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt. Onder de dodelijke slachtoffers zijn twee politieagenten.

"Op dit moment kunnen we bevestigen dat we een verdachte hebben opgepakt", klinkt het. De wijk Brookside, in het centrum van de stad, is afgezet. Het onderzoek loopt nog, aldus de politie.

De bevolking werd opgeroepen om de omgeving te vermijden, maar intussen zijn lockdowns niet meer nodig. Het gaat om een residentiële wijk dichtbij een kleine commerciële zone. "De politie heeft de plaats van de misdaad nog steeds onder controle en zal nog een tijd werken aan het onderzoek", klinkt het op de twitteraccount van de politie.

Fredericton is de hoofdstad van de oostelijke provincie New Brunswick en telt zowat 60.000 inwoners.