"Schietpartij bezig op school Californië"

In Californië zou een schietpartij aan de gang zijn op de Palmdale Highschool. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Het is voorlopig onduidelijk of er slachtoffers vielen.

De politie zegt dat ze een melding binnenkreeg van een man die met een geweer op de campus rondliep. De eerste hulpdiensten zijn intussen ter plaatse, maar de impact van de schietpartij is nog niet duidelijk.

Volgens sommige media is de school in lockdown omdat de schutter er nog altijd rondloopt.

High School Shooting

Het zou de zoveelste ‘High School Shooting’ zijn in de Verenigde Staten. Eind maart kwamen nog honderdduizenden jongeren op straat in een mars tegen wapengeweld, na een schietpartij op een school in Florida. Op Valentijnsdag doodde een negentienjarige ex-leerling veertien jongeren en drie volwassenen.

Foto: Google Street View

Bekijk ook: