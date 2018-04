Schietpartij Amsterdam: 2 zwaargewonden

Bij een schietpartij in Amsterdam zijn twee personen zwaargewond geraakt. Het incident vond plaats in de Van Ostadestraat in de Amsterdamse wijk De Pijp. De politie meldt dat er meerdere schoten zijn gelost.

Een man zou volgens AT5 uit een auto zijn gestapt en vanaf de straat op twee mannen hebben geschoten die in een café zaten. De man vuurde zeker acht kogels af voordat hij weer in zijn auto stapte en met hoge snelheid wegreed. De twee slachtoffers zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een gedeelte van de straat werd afgezet en de politie doet onderzoek naar de schietpartij.