Schietpartij Amsterdam: 1 dode, twee gewonden

Bij een schietpartij in Amsterdam is een man gedood. Dat meldt de politie op Twitter. Twee anderen raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte omstandigheden van de schietpartij is nog niks bekend.

Het incident deed zich voor op de Grote Wittenburgstraat op een van de Oostelijke Eilanden. De omgeving is door de veiligheidsdiensten afgezet.

Hoe erg de gewonden eraan toe zijn, is momenteel niet duidelijk. De politie van Amsterdam meldt op Twitter dat ze met "onbekende letsels" naar ziekenhuizen werden overgebracht.

Het Parool bericht dat buurtbewoners meerdere schoten gehoord hebben, die mogelijk afkomstig zouden zijn van automatische geweren. Volgens een getuige kwamen gemaskerde mannen het jongerencentrum Wittenburg binnen. Ze waren duidelijk op zoek naar een jongen in het buurthuis. Op dat moment zouden er activiteiten plaatsgevonden hebben, waaronder een kookles voor kinderen.

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart, klinkt het nog, maar meer info is nog niet beschikbaar.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 januari 2018

