Schietpartij aan inlichtingendienst VS

In de buurt van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, in Maryland in de VS, zijn drie mensen neergeschoten en gewondgeraakt. Een persoon is opgepakt. Dat berichten lokale media.

Een woordvoerder van de NSA verklaarde dat de situatie onder controle is. Volgens ABC 7 News werden drie mensen neergeschoten, en werd een verdachte gearresteerd. Volgens de NSA is de nabijgelegen snelweg afgesloten in beide richtingen, omwille van het lopende politieonderzoek. Televisiezender CBS News berichtte over een SUV die dichtbij de ingang van de NSA kogelgaten had in de vooruit.

"De president is op de hoogte van de schietpartij in Fort Meade en onze gedachten en gebeden zijn bij iedereen die betrokken is", zei het Witte Huis in een verklaring.