Schietpartij aan de gang in synagoge in VS

In een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh in Pennsylvania is een schietpartij aan de gang. Dat melden verschillende Amerikaanse media en bevestigt de politie. Er zouden al zeker vier doden zijn gevallen.

De politie is massaal aanwezig aan de Tree of Life-synagoge in Squirrel Hill. Volgens een journaliste ter plaatse zouden er al vier doden zijn gevallen, en vier anderen zijn neergeschoten. Onder hen ook twee politieagenten.

BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar — Chris Lovingood WTAE (@CLovingoodWTAE) October 27, 2018