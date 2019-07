Scherpe tekening over Trump gaat viraal: contract cartoonist opgezegd

Amper 24 uur nadat deze tekening over Donald Trump sociale media veroverde, is het contract van de Canadese cartoonist Michael de Adder opgezegd. Maar dat is toeval, verklaart het mediabedrijf.

Al twintig jaar lang verdient Michael de Adder zijn brood als cartoonist. Op 27 juni deelde hij een tekening op Twitter waarop de Amerikaanse leider te zien is terwijl hij aan het golfen is en vraagt: “Vind je het erg als ik gewoon verder speel?”

Het is een confronterende scène die verwijst naar een drama met migranten uit El Salvador: Oscar Martinez Ramirez en zijn dochtertje Valeria verdronken vorige week toen ze de rivier Rio Grande wilden oversteken om de VS te bereiken. Een foto van de tragedie liet niemand onberoerd.

Het beeld ging in geen tijd viraal met massa’s retweets, likes en commentaren. Maar de tekening haalde de krant niet. In plaats daarvan werd het contract dat de cartoonist had met vier Canadese kranten - Moncton Times Transcript, Fredericton Daily Gleaner, Telegraph-Journal en Telegraph Journal Saint John - opgezegd. Ze zijn alle vier eigendom van mediagroep Brunswick News Inc - in handen van zakenman en miljardair James K Irving. Het bedrijf ontkende in een persbericht dat Michael de Adder aan de deur was gezet wegens de Trump-cartoon.

“Volkomen onjuist”

“Het is volkomen onjuist om te suggereren dat Brunswick News Inc het freelancecontract met cartoonist Michael de Adder heeft opgezegd wegens een cartoon over Donald Trump die momenteel op sociale media circuleert,” aldus de verklaring.

Dit is een foutief verhaal dat achteloos en roekeloos op de sociale media is verschenen. In feite kreeg onze mediagroep deze cartoon zelfs niet aangeboden door de heer de Adder. De beslissing om onze lezers opnieuw hun favoriete tekenaar Greg Perry aan te bieden, werd lang genomen voor deze cartoon het levenslicht zag en is het resultaat van wekenlange onderhandelingen.”

De Adder bevestigde de beëindiging van zijn contract op 29 juni in een reeks tweets en onthulde dat het “behoorlijk pijn doet”, maar ook dat hij ervan overtuigd is dat hij deze tegenslag “zal overleven”. “Ik werk ook nog voor andere kranten en in september komt er een boek van mij uit.” Desalniettemin opperde hij hoe gek het wel niet is dat iemand wordt een de deur gezet voor een cartoon die niet eens in de krant is verschenen.

What's crazier, a cartoonist getting fired from a newspaper for a cartoon he didn't draw [@chappatte] or a cartoonist being fired from a newspaper for a cartoon they didn't run? — Michael de Adder (@deAdder) 29 juni 2019

Sommige socialmediagebruikers vinden de onverwachte beëindiging van het contract alvast vreemd. Volgens acteur Mark Hamill (Star Wars) is de tekening zelfs een Pulitzer waard. En ook George Takei (Star Wars) omschrijft de cartoon als “hartbrekend accuraat”.

Politiek cartoonist Wes Tyler verklaarde op Facebook dat het ‘ontslag’ geen toeval kan zijn omdat de miljardairsfamilie Irving grote belangen heeft in de VS.

New York Times

Begin vorige maand raakte bekend dat de New York Times zou stoppen met de dagelijkse publicatie van een spotprent in de internationale editie. De beslissing kwam er in de nasleep van een als antisemitisch beschouwde tekening van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, waarvoor de krant zich heeft moeten excuseren.

Volgens een verantwoordelijke van de Times hing de beslissing al langer in de lucht. In de Amerikaanse versie van de krant is de dagelijkse politieke cartoon al langer afgevoerd. Maar cartoonist Patrick Chappatte claimde dat de controverse rond de Netanyahu-tekening wel degelijk de directe aanleiding was.

Blinde Trump

Op de cartoon, die in april werd gepubliceerd, staat de Israëlische eerste minister afgebeeld als de blindengeleidehond van de Amerikaanse president Donald Trump. De ‘hond’ Netanyahu draagt een davidster om de hals, terwijl de blinde Trump met een keppeltje getooid is.

This was in yesterday's @nytimes international edition and uh... the fuck? pic.twitter.com/OA5nkPFBk0 — The Jewish Worker (@JewishWorker) 27 april 2019

Politieke druk

Cartoonist Chappatte, die overigens niet de bewuste tekening maakte, onderschreef de kritiek maar waarschuwde dat media te veel buigen onder politieke druk en kritiek van “moraalridders” op sociale media. “De afgelopen jaren hebben sommige van de allerbeste cartoonisten hun job verloren omdat hun uitgevers vonden dat hun werk te kritisch was voor Trump. Misschien moeten we ons zorgen beginnen maken”, schreef Chappatte op zijn persoonlijke website.