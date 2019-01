Saudische tiener die naar Canada vluchtte, leidde “leven van een slaaf”

Het Saudische tienermeisje dat enkele dagen geleden asiel kreeg in Canada, gaf gisteren een eerste reeks interviews. Daarin vertelt ze dat ze in Saudi-Arabië het leven van een slaaf leidde en dus niets te verliezen had.

De 18-jarige Rafah Mohammed al-Qunun verwierf wereldwijde bekendheid, nadat ze in het geheim haar vaderland ontvluchtte maar strandde in een hotelkamer in Thailand. Met enkel haar mobiele telefoon op zak, stuurde ze via Twitter een wanhoopskreet de wereld in. Ze wilde ontsnappen aan het verstikkende beleid jegens vrouwen in Saudi-Arabië. Het was uiteindelijk Canada dat de jonge vrouw asiel verleende.

Het leven van slaven

In een interview op de Canadese zender CBC vertelt Rafah nu dat ze wilde ontsnappen aan het geweld van haar familie. “Ik was al eens zes maanden opgesloten, omdat ik mijn haar had laten knippen”, klinkt het. Haar moeder en haar broer pleegden fysiek geweld tegen haar. “Het leven van vrouwen in Saudi-Arabië is dat van slaven”, aldus de jonge vrouw.

“Mijn grootste angst was dat als ze me zouden terugvinden, ik zou verdwijnen”, klinkt het. Ze verklaarde ook eerder al gedacht te hebben aan zelfmoord. “Het was het risico waard, ik had niets te verliezen”, zegt ze nog aan de Toronto Star.

Verstoten tiener

Sinds haar aankomst in Canada afgelopen weekend, kreeg Rafah al een bericht van haar familie waarin staat dat ze haar verstoten. De tiener wil daarom af van haar familienaam al-Qunun, en enkel nog Rahaf Mohammed heten. De vrouw is van plan om Engels te leren en werk te zoeken. “Ik heb het gevoel dat ik herboren ben, zeker nu ik al die liefde voel. Zeg aan de Canadezen dat ik van hen hou”.