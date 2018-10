Saudische aanklager: "Khashoggi vermoord met voorbedachten rade"

Saudi-Arabië heeft bevestigd dat de moord op journalist Jamal Khashoggi met voorbedachten rade gebeurde. Dat bevestigt de Saudische procureur-generaal in een persbericht. Jamal Khashoggi verdween op 2 oktober bij een bezoek aan het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul.

Het onderzoek gaat voort, aldus nog de procureur. Deze verklaring gaat in tegen de eerdere verklaring van Riyad. Na eerst wekenlang ontkend te hebben iets met de dood of verdwijning van Khashoggi te maken te hebben, wijzigde Riyad zaterdag zijn verhaal.

De journalist zou begin oktober omgekomen zijn in een gevecht in het Saudische consulaat in Istanboel. Volgens de Turken werd Khashoggi vermoord door een moordcommando van 15 man, die speciaal vanuit Riyad werden overgevlogen. Intussen werden al 18 verdachten, allemaal Saudi's, opgepakt. Verschillende verantwoordelijken van de inlichtingendiensten werden al ontslagen.