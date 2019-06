Saudi-Arabië wil dat jongen van 18 doodstraf krijgt

Het openbaar ministerie in Saudi-Arabië wil dat een jongen van 18 jaar de doodstraf krijgt omdat hij in zijn kinderjaren heeft deelgenomen aan protesten tegen de regering. Hij werd vijf jaar geleden gearresteerd toen hij 13 jaar was en heeft sindsdien gevangen gezeten, meldt Amnesty International. De organisatie roept het land op om van de doodstraf af te zien.

Murtaja Qureiris werd in september 2014 gearresteerd, op amper 13-jarige leeftijd. Hij wordt vervolgd voor onder meer deelname aan protesten in 2011 in de Oostelijke Provincie van het land, het gooien van molotovcocktails naar een politiebureau en lidmaatschap van “een terroristische organisatie”. Sinds zijn arrestatie zit Qureiris in de gevangenis. Volgens Amnesty bekende de jongen zijn ‘misdrijven’ na foltering en heeft het regime gewacht tot hij meerderjarig is om hem nu te kunnen executeren.

“Het is ijzingwekkend dat Murtaja Qureiris executie tegemoet kan zien voor misdrijven waarbij hij deelneemt aan protesten terwijl hij nog maar 10 jaar oud was”, zegt Lynn Maalouf van Amnesty International.

Volgens hem zou het niet de eerste keer zijn dat iemand in Saudi-Arabië ter dood wordt veroordeeld voor misdaden in zijn jeugd. Eerder dit jaar werden 37 mannen geëxecuteerd, onder wie Abdulkareem al-Hawaj, die op zijn zestiende gearresteerd werd.

In een reportage van de nieuwszender CNN zijn beelden te zien van de 10-jarige Murtaja Qureiris uit 2011, wanneer hij samen met een groep van zo’n dertig kinderen op zijn fietsje protesteert tegen het bewind in Saudi-Arabië. “Het volk wil mensenrechten!” roept de jongen op een gegeven moment door een megafoon.

Drie jaar later werd hij gearresteerd, toen hij met zijn familie onderweg was naar Bahrein.