Satelliet verkent achterkant van maan

China heeft een communicatiesatelliet gelanceerd om de donkere kant van maan te verkennen. De satelliet moet een verbinding leggen tussen de aarde en een sonde die binnenkort de achterkant van de maan zal bestuderen.

De satelliet werd gelanceerd vanop de lanceerbasis in Xichang, in de provincie Sichuan. De ‘Queqiao’ zal voor de communicatielink zorgen met de Chinese sonde die normaal gezien later dit jaar met de module Chang'e-4 gelanceerd zal worden.

De satelliet zweeft in een baan op een gemiddelde afstand van 455.000 kilometer van de aarde. China is het eerste land dat aan de achterkant van de maan een sonde zal hebben.