Sarkozy voor rechter

Nicolas Sarkozy moet zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij via zijn advocaat geprobeerd zou hebben om informatie los te peuteren bij een hoge rechter van het Hof van Cassatie over een strafzaak tegen hem. De zaak kwam aan het licht toen de telefoongesprekken van de Franse ex-president werden afgeluisterd in het licht van het onderzoek naar de mogelijke illegale Libische financiering van zijn kiescampagne.

Naast Sarkozy werden ook zijn advocaat Thierry Herzog en de gewezen hoge rechter van het Hof van Cassatie Gilbert Azibert naar de rechtbank doorverwezen. Dat meldt een bron dichtbij het dossier aan AFP, die het nieuws bevestigt dat Le Monde donderdag bracht. Volgens de Franse krant worden ze alledrie beschuldigd van "actieve corruptie" en "belangenvermenging".

"Voldoende bewijsmateriaal"

In de aanklacht stelt het Franse nationale financiële parket dat er "voldoende bewijsmateriaal" aanwezig is om de oud-president en advocaat Herzog voor de rechter te slepen. Aan de basis van de zaak ligt het afluisteren van Sarkozy's telefoongesprekken in een ander onderzoek, dat de financiering door het Libië van wijlen Moammar Kadhafi van Sarkozy's verkiezingscampagne in 2007 nagaat.

Schuilnamen

De speurders stelden vast dat Sarkozy en Herzog communiceerden via gsm's onder schuilnamen. Voor Sarkozy was dat een zekere "Paul Bismuth". Die gesprekken tonen volgens het parket aan dat de voormalige bewoner van het Elysée in 2014 via zijn advocaat heeft geprobeerd geheime informatie los te peuteren bij Gilbert Azibert.

Sarkozy probeerde van de rechter te verkrijgen dat zijn in de zaak-Bettencourt in beslag genomen agenda's aan hem werden terugbezorgd. Liliane Bettencourt, onlangs overleden, was de steenrijke erfgename van de groep L'Oréal, die Sarkozy met miljoenen euro's steunde. In die zaak werd Sarkozy in 2013 ontslagen van rechtsvervolging. In ruil voor zijn hulp vroeg Azibert een presidentieel ruggensteuntje voor zijn ambitie om een lucratief postje in Monaco te verkrijgen.