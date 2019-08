Sardinië roept noodtoestand uit, de kurkeiken zijn in gevaar

Na wekenlange branden op Sardinië heeft de regering van het Italiaanse eiland in de Middellandse Zee de noodtoestand uitgeroepen. Honderden hectare land, vooral in de streken van Ogliastra en Nuorese in het oosten en noordoosten van het eiland, zijn in vlammen opgegaan, meldde het Italiaanse persbureau Ansa vrijdag. De regering van de autonome regio vroeg de centrale regering in Rome om hulp.

Woensdag had de Italiaanse boerenbond Coldiretti al alarm geslagen over schade aan de Sardische kurkeiken. Het zal minstens twintig jaar duren om het verlies te herstellen, waarschuwde de bond volgens Ansa. Op Sardinië groeit naar verluidt zes procent van het wereldwijde kurkeikenbestand. Volgens Coldiretti worden de bomen 250 tot 300 jaar oud en kan slechts om de negen jaar kurk gewonnen worden van een eik.